- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franța și Belgia pentru discuții despre Brexit și posibilitatea ca Marea Britanie și Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind ieșirea țarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.In timpul…

- China a fost de acord sa inceapa discutiile cu Marea Britanie pe tema unui acord comercial post-Brexit, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, in cadrul unei conferinte de presa in Beijing, relateaza Reuters.

- Noul ministru de externe britanic, Jeremy Hunt, a apreciat joi ca dezbaterea din parlament privind politica guvernului de la Londra referitoare la Brexit va fi una aprinsa, dar ea va oferi o baza de discutii pentru ca negocierile cu Uniunea Europeana sa avanseze, transmite Reuters, informeaza Agerpres.''Veti…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE,…