Parlamentarii britanici au adoptat marti un amendament ce le confera drept de veto in cazul in care guvernul ar dori sa puna in aplicare prevederile proiectului de lege ce contravine acordului Brexit, informeaza AFP. Executivul britanic a atras furia europenilor prin prezentarea unui proiect de lege, in prezent in curs de examinare in parlament, care revine partial asupra angajamentelor asumate prin acordul de retragere din UE semnat in ianuarie, ceea ce constitue o incalcare a dreptului international, asa cum de altfel a admis guvernul de la Londra. Proiectul de lege a starnit controverse inclusiv…