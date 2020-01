Stiri pe aceeasi tema

- Camera Lorzilor din Parlamentul Regatului Unit a adus marti noi amendamente legii pentru retragerea din Uniunea Europeana propuse de premierul Boris Johnson, informeaza AFP. Guvernul conservator nu este sustinut de o majoritate in camera superioara a legislativului, deci proiectul de lege…

- Guvernul este departe de a lua o decizie privind majorarea varstei de pensionare, nu exista o propunere conturata in sensul de proiect si absolut nimeni nu a vorbit despre un imperativ, despre o obligatie in acest sens, a declarat luni seara, la B1 TV, ministrul Muncii, Violeta Alexandru."Suntem…

- Guvernul britanic da asigurari ca nu va renunta dupa Brexit la programul Erasmus al Uniunii Europene, menit sa internationalizeze si sa modernizeze educatia universitara si formarea profesionala. Londra spune ca atat studentii britanici din Europa, cat si cei straini din Regatul Unit vor profita in…

- Guvernul britanic a dispus productia unei noi monede de 50 de pence cu prilejul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, prevazuta sa aiba loc pe 31 ianuarie, relateaza AFP, anunța AGERPRES.In octombrie, Trezoreria britanica a trebuit sa suspende productia acestei monede din cauza amanarii…

- Zi plina in Regatul Unit. Britanicii sunt chemați astazi la urne pentru a decide noua componența a Parlamentului. Principala miza este legata de Brexit. Parerile englezilor sunt imparțite cand vine vorba de parasirea blocului comunitar. Premierul Boris Johnson a mizat in campania electorala ca va convinge…

- Britanicii se afla și ei in plina campanie electorala. In funcție de vot, vom afla daca mai ies sau nu din Uniunea Europeana. Peste jumatate de milion de romani care locuiesc in Regatul Unit așteapta cu sufletul la gura rezultatul alegerilor. Citiți mai multe pe stirileprotv

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat joi ca este "incredibil de frustrat" de faptul ca Marea Britanie nu a putut parasi Uniunea Europeana la data stabilita, pe 31 octombrie, informeaza Mediafax citând Dpa. "Desigur, sunt incredibil de frustrat ca nu vom putea sa realizam…