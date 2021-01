Brexit. Cum este afectat comerțul online. Problemele cumpărătorilor din afara și din interiorul Marii Britanii Ieșirea Marii Britanii din UE și noile reguli de comerț au provocat apariția unor costuri noi pentru clienții magazinelor online din cele doua blocuri, pe langa zecile de formulare birocratice pe care atat consumatorii, cat și firmele de comerț trebuie sa le completeze la fiecare comanda. Odata cu ieșirea din UE, clienții britanici ai magazinelor […] The post Brexit. Cum este afectat comerțul online. Problemele cumparatorilor din afara și din interiorul Marii Britanii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

