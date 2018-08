Brexit. Criză majoră total neașteptată în lipsa vreunui acord Dificultatea va aparea la cuplurile care fac apel la donatiile de sperma pentru a avea copii, deoarece nu vor mai putea folosi bancile de sperma europene, a subliniat guvernul, potrivit AFP. Intr-o nota tehnica publicata joi si destinata a pregati companiile si populatia pentru consecintele unei iesiri din UE fara un acord, guvernul britanic subliniaza ca Londra a importat circa 3.000 de esantioane de sperma din Danemarca anul trecut si 4.000 din SUA. Marea Britanie a importat de asemenea circa 500 de ovule si embrioni din tari europene. Insa daca discutiile dintre Londra si Bruxelles… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O iesire din Uniunea Europeana fara un acord risca sa puna in dificultate cuplurile din Marea Britanie care fac apel la donatiile de sperma pentru a avea copii, deoarece nu vor mai putea folosi bancile de sperma europene, a subliniat guvernul, potrivit AFP. Intr-o nota tehnica publicata…

- Andrew Noble, ambasadorului agreat al Regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord, a intrat in diplomatie in anul 1982, iar in perioada 1983-1986 a activat in ambasada de la Bucuresti, ca secretar III si II. De-a lungul timpul, a mai avut misiuni la Bonn, Cape Town, Atena si Berlin. Inainte…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat joi ca Marea Britanie a promis noi "propuneri concrete" pentru a depasi divergentele in chestiuniea frontierei irlandeze, la finalul unei noi serii de discutii la Bruxelles, relateaza AFP.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii a figurat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Ce se va intampla cu migranții romanii dupa Brexit și ce cred romanii din Marea Britanie despre Brexit. O ruptura fara precedent in istoria UE, cu efecte asupra tuturor imigranților. Am vorbit cu romanii care sunt de ani buni in Londra și ne-au explicat ca nu e raul atat de rau și ca Marea Britanie…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Aproximativ patru milioane de cetateni europeni traiesc in Marea Britanie, unde beneficiaza in prezent de o libertate de circulatie care va lua sfarsit la incheierea perioadei de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, prevazut pentru 29 martie 2019. Cetăţenii europeni rezidenţi în…