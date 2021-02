Brexit: Controale suspendate în Irlanda de Nord Controalele fizice introduse in provincia britanica Irlanda de Nord ca urmare a Brexit-ului au fost suspendate luni in porturile Belfast si Larne, dupa amenintari la adresa personalului responsabil cu efectuarea lor, transmite AFP.



Comunitatea locala din Mid si East Antrim Borough a anuntat ca isi retrage 'imediat' personalul insarcinat cu efectuarea inspectiilor din portul Larne din cauza 'ingrijorarii pentru siguranta lor'.



Decizia survine dupa o crestere a 'comportamentelor amenintatoare din ultimele saptamani' si in special a unor graffiti 'care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

