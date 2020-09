Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat luni ca Uniunea Europeana nu va parasi masa negocierilor si ramane angajata in obtinerea unui acord post-Brexit, in ceea ce pare o tentativa de a arunca vina preventiv in caz ca discutiile vor esua, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Dupa o intalnire cu ministrul…

- Guvernul britanic a atentionat miercuri ca pana la 7.000 de camioane ar putea fi blocate in comitatul Kent, cu pana la doua zile de asteptare pentru a traversa Canalul Manecii la 1 ianuarie, daca Londra si Bruxellesul nu vor ajunge sa incheie un acord de comert liber, transmit Reuters si AFP. ''Nu…

- Comisia Europeana cere o intalnire de urgența cu Regatul Unit in contextul in care negocierile pe Brexit s-au impotmolit din nou, iar partea britanica și-a anunțat intenția de a modifica prin lege acordul negociat in ianuarie cu Uniunea Europeana. Vicepreședintele pentru relații interinstituționale…

- Vicepresedintele pentru relatii interinstitutionale al Comisiei Europene, Maros Sefcovic, a solicitat miercuri sa aiba rapid o intalnire cu ministrul de stat britanic Michael Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit Reuters si AFP. ''Voi…

- Regatul Unit a invitat Uniunea Europeana sa demonstreze mai mult "realism" pentru reluarea, marti, a negocierilor dificile cu privire la relatia lor in perioada post-Brexit, afirmand totodata ca isi accelereaza pregatirile in vederea unui 'no-deal', informeaza agenția

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ridicat tonul luni, cu o zi inaintea reluarii negocierilor asupra relatiei post-Brexit, Boris Johnson amenintand sa se retraga din discutii la mijlocul lui octombrie si pregatindu-se, conform Financial Times, sa revina asupra anumitor angajamente din trecut, relateaza…

- Regatul Unit nu va deveni ''un stat-vasal'' al Uniunii Europene, indiferent care va fi acordul comercial post-Brexit încheiat cu cei 27, a afirmat duminica negociatorul britanic David Frost, citat de AFP și Agerpres."Nu vom fi un stat-vasal", a declarat oficialitatea…