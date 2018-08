Stiri pe aceeasi tema

- Datele publicate, marți, de Oficiul National de Statistica (ONS) din Marea Britanie arata ca numarul cetatenilor UE care lucreaza in Regatul Unit a inregistrat cel mai semnificativ declin anual din ultimii 43 de ani, potrivit BBC. Potrivit ONS, majorarea salariilor în Marea Britanie a încetinit…

- China și Regatul Unit intenționeaza sa inceapa discuții intre cele doua țari dupa ieșirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul șef al diplomației britanice. Jeremy Hunt a rezervat pentru China prima sa vizita in afara Europei dupa nominalizarea sa la inceputul lunii iulie,…

- Hunt, care este si deputat din partea Partidului Conservator, a fost ministrul sanatatii din 2012. Este considerat apropiat de Theresa May si in campania dinaintea referendumului din 2016 pentru Brexit a fost impotriva retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana. In octombrie anul trecut, el…

- Strategia lui Donald Trump, care, cu ajutorul amenințarilor, al sancțiunilor, al tarifelor și al presiunii diplomatice asupra altor țari, spera sa "faca America din nou mare", incepe sa plesneasca pe la cusaturi, susține Ria Novosti, citata de Rador. Nu numai ca, principalii oponenți ai Statelor Unite…

- Romania ocupa prima pozitie in Uniunea Europeana, cu cele mai multe ferme de pe teritoriul tarii, noua din zece ocupand insa o suprafata mai mica de 5 hectare, arata un raport publicat joi de Eurostat - biroul de statistica al Uniunii Europene. O treime din fermele Uniunii Europene s-au…

- Legea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost promulgata marti dupa mai multe luni de dezbateri in Parlamentul britanic, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Adoptat săptămâna trecută de parlamentul britanic, textul, prezentat în iulie 2017 de către…

- Constructorul german de automobile si-a manifestat ingrijorarea cu privire la lentoarea negocierilor dintre guvernul britanic si Uniunea Europeana privind relatia celor doua parti dupa 29 martie 2019, cand Regatul Unit va parasi blocul comunitar. Un reprezentant al grupului german, Ian Robertson, a…