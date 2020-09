Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a indemnat duminica guvernul britanic sa puna integral in aplicare acordul, deja semnat de Londra, ce reglementeaza retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, scrie Agerpres.

- Marea Britanie anunta ca a incheiat ”primul acord comercial major” post-Brexit cu a treia economie a lumii Guvernul britanic a anuntat vineri ca a incheiat cu Japonia primul sau acord comercial 'major' de la iesirea tarii din Uniunea Europeana la sfarsitul lunii ianuarie, transmite…

- Uniunea Europeana ia in considerare recursuri impotriva proiectului de lege al Marii Britanii care revine partial asupra angajamentelor sale in cadrul Brexit-ului, considerand ca incalca acordul de retragere semnat in ianuarie, conform unui document intern consultat de AFP. Proiectul de lege in chestiune,…

- Guvernul britanic intentioneaza sa introduca o noua lege, care ar putea anula elemente ale acordului Brexit semnat cu Uniunea Europeana in 2019. Propunerile ar elimina puterea legala a intelegerilor comerciale pentru Irlanda de Nord, care au fost stabilite pentru a impiedica revenirea unei frontiere…

- Reprezentantii Uniunii Europene si cei Marii Britanii au anuntat ca nu au inregistrat progrese notabile in cursul discutiilor despre Brexit. Principalul negociator al blocului comunitar, Michel Barnier, a spus ca negocierile par mai degraba sa regreseze decat sa avanseze si a avertizat ca in aceasta…

- Guvernul britanic a indemnat companiile farmaceutice sa-si faca stocuri de medicamente suficiente pentru o perioada de sase saptamani pentru a se pregati in perspectiva incheierii actualei perioade de tranzitie post-Brexit fara a se ajunge la un acord cu Uniunea Europeana, relateaza marti AFP. Dupa…

- Membrii Parlamentului European sunt profund ingrijorati de faptul ca guvernul britanic insista sa negocieze numai domenii care sunt in interesul Regatului Unit si precizeaza ca Uniunea Europeana considera inacceptabil faptul ca Londra alege selectiv anumite politici si cere insistent sa aiba acces…