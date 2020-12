Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a dat asigurari vineri ca Cei 27 vor ramane uniti 'pana in ultima secunda' a negocierilor post-Brexit in fata Marii Britanii, intr-un moment in care Franta a agitat amenintarea unui veto daca acordul nu ii va conveni, transmite AFP. 'Vom rezista pana in ultimul moment, ultima secunda a acestui proces pentru a garanta unitatea dintre noi', a afirmat Michel, in contextul unor tensiuni aparute intre Cei 27 pe ultima linie dreapta a discutiilor, mai ales in problema pescuitului. 'Exista in acest moment un proces de negociere intre…