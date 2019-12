Brexit: Ce conține tratatul de divorț între Regatul-Unit și UE? Drepturile cetațenilor, perioada de tranziție, rezolvarea financiara: noul tratat privind retragerea Regatului Unit din UE, prezentat vineri în Parlamentul britanic, urmarește sa permita un divorț blând și sa rezolve problema frontierei irlandeze, potrivit Le Vif, citat de Rador.



Iata principalele puncte ale tratatului de 535 de pagini încheiat în octombrie între Boris Johnson și negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier:

Perioada de tranziție

Textul prevede o perioada de tranziție pâna pe 31 decembrie 2020, în timpul careia britanicii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

