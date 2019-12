Prim-ministrul britanic Boris Johnson va prezenta vineri in Camera Comunelor proiectul de lege privind retragerea tarii din Uniunea Europeana, declansand procesul de adoptare parlamentara, astfel incat iesirea din UE sa se produca la 31 ianuarie 2020, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, transmit AFP si Reuters. 'Avem in vedere sa incepem procesul inainte de Craciun si o vom face in conformitate cu Constitutia', in concertare cu presedintele Camerei Comunelor, care urmeaza sa fie ales marti, a indicat purtatorul de cuvant. Conform acestuia, proiectul va include termenii acordului convenit…