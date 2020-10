Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat miercuri, in cursul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca un acord comercial post-Brexit este "de dorit", exprimandu-si in acelasi timp "deceptia" in fata progreselor insuficiente din ultimele doua saptamani,…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei doi „au dat instructiuni…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sâmbata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citând serviciile de presa ale celor doi oficiali.În cursul unei…

- Barnier a citat problema ajutorului de stat, a garantiilor unei concurente loiale, dar si pescuitul, aprovizionarea cu energie si pretul carbonului intre blocajele in negocieri, potrivit sursei citate. Aceasta a noua runda de negocieri s-a desfasurat de marti si pana vineri. Negocierile continua la…

- Barnier a citat problema ajutorului de stat, a garantiilor unei concurente loiale, dar si pescuitul, aprovizionarea cu energie si pretul carbonului intre blocajele in negocieri, potrivit sursei citate. Aceasta a noua runda de negocieri s-a desfasurat de marti si pana vineri. Negocierile continua la…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta sambata prin videoconferinta cu premierul britanic Boris Johnson, pentru a face "bilantul negocierilor" comerciale si a stabili "urmatoarele etape", a anuntat vineri pe Twitter purtatorul ei de cuvant, informeaza AFP si Reuters.…

- Dupa cinci zile de discuții aprinse, liderii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind bugetul multianual al blocului comunitar si Fondul de relansare economica, dupa pandemia de coronavirus. „Buna dimineata tuturor! Avem un acord. Am reusit! Europa este puternica, Europa este…

- UPDATE Cancelarul federal german Angela Merkel a estimat drept ”posibil” ca cei 27, reuniti inca de vineri la Bruxelles, sa nu ajunga la un acord duminica asupra planului de relansare post-coronavirus, asupra caruia se mentin divergente profunde, transmit agențiile de presa straine. „Exista multa bunavointa…