Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, nu a ajuns la niciun acord cu Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, în negocierile privind relatiile bilaterale post-Brexit.

"Am avut o discutie activa si interesanta asupra situatiei listei problemelor semnificative. Am înteles clar fiecare pozitia celuilalt. Pozitiile ramân la mare distanta una de cealalta. Am stabilit ca echipele noastre sa se reuneasca imediat pentru a încerca sa rezolve aceste probleme esentiale. Vom ajunge la o decizie pâna la sfârsitul acestei saptamâni", anunta…