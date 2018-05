Brexit: "Aveti incredere in mine", cere premierul britanic Theresa May

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, a dat asigurari ca este in masura sa obtina un acord bun privind Brexitul, intr-un moment in care cauta sa rezolve disensiunile din cadrul guvernului sau legate de cea mai buna cale de urmat in acest dosar, relateaza duminica AFP. Administratia sa conservatoare…

- Ministrul britanic de Interne Amber Rudd a demisionat dupa mai multe scandaluri in centrul carora s-a aflat tratamentul aplicat imigrantilor de catre serviciile sale, lasand-o pe Theresa May, sefa Guvernului, intr-opozitie fragila cu cateva zile inaintea unor alegeri locale, relateaza AFP. ”Premierul…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca 18 tari au anuntat ca expulzeaza peste 100 de ofiteri rusi de informatii ca masura de retorsiune fata de otravirea cu un agent neurotoxic a unui fost spion rus pe teritoriul britanic, relateaza The Associated Press. Statele Unite, Canada, Ucraina…

- Premierul britanic Theresa May va incerca joi sa obtina sustinerea unanima a partenerilor sai europeni pentru condamnarea rolului atribuit Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie. Insa partida se anunta dificila pentru premierul britanic, comenteaza AFP. "Provocarea adresata de Rusia…

- In plina dificultate cu interminabilele negocieri cu UE privind iesirea Regatului din blocul comunitar, premierul britanic Theresa May iese, cel putin pentru moment, intarita din criza diplomatica cu Rusia pe care a desemnat-o responsabila de otravirea agentului dublu Serghei Skripal pe sol britanic.…

- Premierul britanic Theresa May a acuzat ieri Rusia ca este ”vinovata” de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe sol britanic si a anuntat ca represalii suspendarea contactelor bilaterale cu Moscova si expulzarea a 23 de diplomati rusi. ”Nu exista alta concluzie decat cea potrivit careia statul…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP. De asemenea, sefa executivului britanic a anuntat…

- Premierul scotian, Nicola Sturgeon, a afirmat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege in forma prezentata de catre premierul britanic, Theresa May, privind retragerea din Uniunea Europeana, relateaza Reuters.