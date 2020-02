Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Londra informeaza joi pe pagina sa de Facebook ca, pana la la 31 ianuarie anul acesta, 498 700 de romani au aplicat pentru statutul de rezident in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in cadrul sistemului de inregistrare EU Settlement Scheme (EUSS) pus de autoritatile…

- Doi cetațeni romani care se aflau in Germania, la Berlin, dar care anterior au fost in China, au fost aduși in țara in cursul serii de duminica, ei urmand a fi plasați in carantina și testați pentru coronavirus, anunța Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa. Cei doi nu prezinta simptome specifice…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori…

- Uniunea Europeana a anunțat vineri numirea unui prim ambasador în Regatul Unit, care își va prelua funcția începând cu 1 februarie, la o zi dupa Brexit, informeaza AFP.Portughezul Joao Vale de Almeida va conduce delegația ce va reprezenta Uniunea Europeana în Marea…

- Alteta Sa Regala Printul de Wales a deschis, alaturi de Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, expozitia de fotografie „Deschiderile unei Revolutii. Fotografii din decembrie 1989”, organizata de Institutul Cultural Roman din Londra in parteneriat…