Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Emil Dumitru, a reiterat importanța creșterii industriei de prelucrare a alimentelor in Romania și a criticat modul in care au fost construite politicile publice in sectorul agroalimentar in ultimii ani, in emisiunea Agro…

- Autoritatile britanice au omis sa transmita, cum ar fi trebuit sa faca, zecile de mii de condamnari de cetateni europeni tarilor de origine si apoi au incercat sa disimuleze problema, a dezvaluit miercuri cotidianul The Guardian. Aceste dezvaluiri jenante cu privire la astfel de probleme…

- Bilantul deceselor in urma inundatiilor grave si a alunecarilor de teren care au afectat capitala Indoneziei si zonele invecinate in prima zi a acestui an a crescut la 43, a anuntat vineri agentia nationala pentru situatii de urgenta, citata de DPA.Regiuni din Jakarta si din jurul capitalei…

- Saptesprezece persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma unui accident de autocar produs in nordul Marocului, anunta autoritatile locale, citate de site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Autocarul s-a rasturnat duminica seara, din cauze ramase inca necunoscute, in apropierea…

- Ministerul rus al Agriculturii a explicat pe site-ul sau web ca, o turma de vaci a fost echipata cu caști VR pentru imbunatațirea producției de lapte. Aceasta nu este o gluma, iar rezultatele par convingatoare.

- Deputatul PMP Ionuț Simionca i-a cerut ministrului Agriculturii, Adrian Oros, sa modifice reglementarea care limiteaza numarul de porci care pot fi crescuți in gospodarie la cinci și sa mareasca acest numar la 15, susținand ca ”celebrul Daea cu oaia” a vrut sa ”omoare” agricultura de subzistența.„Vineri,…

- Autoritatile cambodgiene au decis sa interzica in perimetrul celebrului sit arheologic Angkor plimbarile pe spatele elefantilor, considerate o cruzime de catre asociatiile pentru protectia animalelor. Cinci...

- "Exista riscul ca Romaniei sa i se interzica sa exporte carne si produse din carne de porc in Uniunea Europeana. Guvernul s-a angajat ca pune in practica un plan de actiune, cu masuri, cu termene stabilite pentru combaterea pestei porcine africane. Nu s-a tinut de cuvant. Cei de la UE au zis: '(...)…