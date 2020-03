Stiri pe aceeasi tema

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara anunta ca au fost inchise, incepand de joi seara, bretelele de coborare de pe Autostrada A1 Arad - Timisoara, pentru a se asigura un culoar de trecere pentru convoaiele care transporta romanii veniti in tara din Europa potrivit news.ro."Incepand…

- Un barbat de 59 de ani a murit pe DN68A in timp ce lucra la reabilitarea carosabilului. Nefericitul eveniment s-a petrecut intre localitatile Cosava si Cosevita unde o firma specializata in asfaltari presta servicii pentru Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara. Mai multe surse au declarat…

- Autoritatile sunt pregatite sa inchida sapte puncte de trecere a frontierei intre Romania si Serbia, de comun acord cu tara vecina, in contextul numarului mare de infectii cu coronavirus in Europa. Masura ar urma sa intre in vigoare joi dimineata.

- Un accident rutier s-a produs, joi seara, intre doua tiruri pe DN 6, in zona localitații Teregova, Reșița. Circulația este oprita in momentul de fața.Se estimeaza reluarea circulației in condiții normale in jurul orei 22:00, transmite Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara.Citește continuarea…

- Stații de incarcare pentru mașinile electrice vor aparea peAutostrada Vestului. Zece astfel de puncte vor fi amenajate inspațiile de servicii de pe autostrada Nadlac-Arad-Timisoara-Orastie-SibiuAnunțul a fostfacut de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara.Compania Nationala de Administrare…

- Accident cumplit petrecut, miercuri, pe Drumul Național 6, in zona localitații Buchin, județul Caraș-Severin. O mașina de poliție a fost facut praf de un tir!Traficul din zona a fost paralizat, miercuri, dupa un accident groaznic in care au fost implicate doua TIR-uri, o mașina de poliție și o ambulanța.Mașina…

- CARANSEBEȘ – Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara informeaza ca restricțiile sunt valabile pana vineri! „Pana vineri, 17 ianuarie, pe un sector din varianta de ocolire a municipiului Caransebeș se circula cu restricții, in intervalul orar 9-16. In funcție de condițiile meteo, SDN Caransebeș…

