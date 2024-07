Stiri pe aceeasi tema

- Breteaua de coborarea spre DN 6 de pe autostrada A1, la kilometrul 494+236 (Remetea Mare) va fi inchisa luni, 8 iulie, pentru montarea de parapete pe rulouri. „Pana la finalizarea lucrarilor, in cursul zilei de luni, pentru ieșirea spre Timișoara, pe sensul Lugoj – Timișoara, se poate cobori prin nodul…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunța ca a murit dr. ing. Liviu Damboiu, care a fost director al regionalei pentru o perioada... The post A murit dr. ing. Liviu Damboiu, fost director al DRDP Timișoara appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- • Turistii, avertizati sa fie atenti la ursii de pe sosea Soferii pot circula din nou, incepand de vineri dimineata, pe Transfagarasan, intre Balea Lac (judetul Sibiu) si Piscul Negru (judetul Arges), insa doar pe timpul zilei, a anuntat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, printr-un…

- Transfagarașanul se deschide, oficial, de la data de 7 iunie. Alina Gorghiu este mandra ca a reușit sa le aduca aceasta bucurie turiștilor, care pot profita din plin de acest traseu. Se deschide cu aproape o luna mai devreme decat termenul stabilit inițial. Transfagarașanul, deschis pentru turiști Direcția…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a lansat o licitație pentru consolidarea DN 59B Cruceni – Livezile. Pentru proiectarea, asistența tehnica și execuția lucrarilor, sunt puși la bataie 77,8 de milioane de lei fara TVA.

- Furtunile violente fac prapad in estul Romaniei, care se afla sub atentionare Cod galben de precipitatii abundente, pana miercuri dupa-amiaza. Mai multe drumui și case au fost inundate In urma ploilor abundente care au cazut, marți, mai multe drumuri județene din Vaslui, Iași și Neamț, au devenit impracticapile.…

- VIDEO | Continua deszapezirea pe Transfagarasan: Stratul de zapada depașește pe alocuri in continuare chiar si 3 metri. Cand se va deschide circulația Continua deszapezirea pe Transfagarasan: Stratul de zapada depașește pe alocuri in continuare chiar si 3 metri. Cand se va deschide circulația Continua…

- Transalpina ramane inchisa circulației si in perioada urmatoare dupa ce, miercuri, bucati de stanca s-au prabusit pe șosea, a anunțat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova, citata de Agerpres.Masura a fost luata intrucat exista riscul punerii in pericol a participantilor la trafic,…