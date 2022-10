Stiri pe aceeasi tema

- Persoane neidentificate au aruncat cu sticle cu vopsea rosie in cladirea Ambasadei Rusiei din Berlin, relateaza Agentia de presa RIA NOVOSTI, cu referire la presa germana. Potrivit poliției germane, incidentul a avut loc luni seara tarziu. Mai multe persoane au aruncat sticle și cutii cu vopsea roșie…

- Clubul francez de fotbal Brest a anuntat joi plecarea starului algerian Youcef Belaili, care a sosit in ianuarie, dar care nu s-a adaptat la noua sa formatie, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cu un gol reusit in meciul cu Brest, de sambata, din Ligue 1, atacantul brazilian Neymar a devenit al patrulea marcator din istoria clubului PSG. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Echipa RCL Lens a invins cu 1-0, vineri seara, pe teren propriu, pe Troyes, in prologul etapei a 7-a, si este lider provizoriu in Ligue 1, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Starul brazilian Neymar a marcat al 109-lea sau gol pentru Paris Saint-Germain, in partida castigata cu scorul de 3-0 pe terenul formatiei FC Toulouse, miercuri seara, in etapa a 5-a din Ligue 1, si a urcat pe locul al patrulea in clasamentul all-time al golgheterilor clubului din capitala Frantei,…

- Echipa AS St Etienne a fost invinsa sambata, pe teren propriu, de formatia Le Havre, scor 0-6, intr-un meci contand pentru etapa a patra din Ligue 2. Gazdele au avut si trei jucatori eliminati, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Paris Saint-Germain a surclasat-o acasa pe Montpellier, scor 5-2, intr-un meci disputat sambata in etapa a 2-a din Ligue 1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Mai multe recorduri istorice de temperatura au fost depasite luni in Franta, in localitati precum Brest, Saint-Brieuc si Nantes (vest) si Biscarrosse (sud-vest) in ''cea mai calduroasa zi din acest val de canicula'', a anuntat Meteo-France, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…