Breșa Lukoil: Cantități mari de petrol rusesc inundă UE O investigație comuna a Global Witness , Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA) și Centrul pentru Studiul Democrației (CSD) dezvaluie ca o rafinarie ruseasca din UE beneficiaza de scutiri de sancțiuni și sporește veniturile Moscovei din interiorul frontierelor blocului. Situata in apropiere de portul Burgas la Marea Neagra, Neftochim Burgas este cea mai mare rafinarie din Bulgaria și este, de asemenea, unul dintre cei mai mari consumatori mondiali de petrol rusesc. O noua analiza Global Witness, CREA și CSD arata ca rafinaria, deținuta de gigantul rusesc Lukoil, prezent și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Președintele Israelului, Itzhak Herzog, a anunțat ca printre cetațenii disparuți din Israel, ca urmare a atacurilor Hamas se numara și un roman. Este posibil ca acesta sa fie ostatic al teroriștilor Hamas. „Iata ca aveți o harta cu toate drapelele și voi menționa unele dintre ele: Australia, Azerbaidjan,…

