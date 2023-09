Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 8.000 de vehicule cu zero emisii de CO2 au fost inmatriculate in Romania in primele 6 luni din 2023, a anuntat, azi, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). „In primul semestru al anului 2023, in Romania, au fost inmatriculate 7.811 vehicule cu zero emisii de CO2. La nivel national, angajatii…

- Cei care pleaca din Romania in strainatate si se trezesc ca au ramas fara actele in baza carora calatoresc (pașaport și/ sau carte de identitate), trebuie sa se adreseze ambasadei sau consulatului Romaniei din respectiva regiune pentru a primi un titlu de calatorie.De acolo va primi o dovada eliberata…

- Romania va ajunge la un deficit mai mare decat cel de anul trecut daca Guvernul nu ia in acest moment nicio masura, a spus, luni seara, la Aleph News, premierul Marcel Ciolacu. El susține ca ținta de deficit asumata in acest moment este de 4,4%.

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat ca in acest an a crescut cu 57% numarul de autoturisme electrice inmatriculate in Romania fața de anul trecut, scrie News.ro. Astfel, daca in iunie 2022 erau 4.447 de astfel de masini inmatriculate, anul acest au fost inmatriculate deja 6.983, transmite.…

- Politistii de frontiera au descoperit, in primele sase luni ale acestui an, atat in punctele de frontiera, cat si in zona de competenta, 120 de autovehicule suspecte a fi furate, in crestere cu 52% fata de intervalul similar al anului anterior. Cele mai multe sunt autoturisme, camioane și microbuze.…

- Pretul locuintelor din Polonia este asteptat sa isi revina dupa ce Guvernul de la Varsovia a inceput sa ofere credite ipotecare subventionate pentru a contracara cresterea costurilor de finantare, transmite Bloomberg, conform Agerpres.Atal SA, al doilea mare dezvoltator imobiliar din Polonia, se…

- Retailerii prezenți in Romania vor reduce prețurile la mai multe alimente de baza pentru jumatate de an. Vor fi incluse mai multe alimente, printre care painea, laptele, branzeturile, carnea, ouale, faina sau uleiul. Guvernul a ajuns la un acord cu retailerii prezenți in Romania, pentru scaderea prețurilor…

- Polițiștii fac marți percheziții in patru județe din Romania intr-un dosar penal de inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. Anchetatorii au stabilit ca mai multe mașini inchiriate din alte țari au fost vandute, cu acte false, in Romania. Șase percheziții se desfașoara marți…