- British Airways investigheaza furtul datelor personale si financiare ale unor clienti care au efectuat 380.000 de plati cu cardul pe site-ul si aplicatia mobila a companiei, potrivit unui anunt al companiei mama a operatorului aerian, International Airlines Group (AIG), transmite Reuters, citat de…

- Guvernul australian a anunțat in cursul zilei de joi ca firma de telecomunicații Huawei Technologies Co Ltd, cu sediul la Shenzen, nu va putea sa introduca echipamente pe piața ca parte a planului de construire a unei rețele mobile 5G. Australienii spun ca motivul excluderii companiei Huawei de pe piața…

- Datele agregate de BNR arata ca platile cu cardul la POS-urile instalate la comercianti bat record dupa record, iar in prima jumatate a acestui an au insumat 37,5 miliarde de lei (8 mld. euro), ceea ce inseamna o crestere de 33% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Platile cu cardul s-au intensificat…

- Un avion militar al SUA se va afla timp de cateva zile in Ecuador pentru activitati de recunoastere, reinnoind astfel cooperarea intre cele doua tari in materie de securitate, a anuntat joi ministrul apararii din aceasta tara din America de Sud, informeaza AFP, potrivit Agerpres. 'Un avion va…

- Curtea de Apel din Statele Unite a decis luni ca Norton Simon Museum poate sa pastreze doua capodopere ale picturii din secolul al XVI-lea, realizate de un maestru german al Renasterii, Lucas Cranach cel Batran, care ii descrie pe Adam si Eva si care au fost furate de nazisti in timpul celui de-Al…

- Statele Unite au acuzat joi Coreea de Nord ca a incalcat sanctiunile ONU privind limitarea livrarilor de produse rafinate din petrol prin efectuarea de transferuri ilicite intre nave pe mare, potrivit unui document consultat de Reuters si pe care Washingtonul l-a prezentat membrilor Consiliului de…