Brentford – Liverpool 3-3. Egal spectaculos, în Premier League (Video) Liverpool a remizat, sambata, in deplasare, scor 3-3, cu Brentford, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Angliei. Gazdele au deschis scorul prin Pinnock in minutul 27, dar Liverpool a egalat prin Jota, patru minute mai tarziu. Pana la pauza nu a mai marcat nici una dintre echipe. La 10 minute de la reluare, Mo Salah a marcat golul cu numarul 100 in Premier League, in 150 de partide pentru Liverpool. Janelt a egalat din nou pentru Brentford in minutul 63. Cormoranii au trecut in avantaj, patru minute mai tarziu, prin golul semnat de Jones. Cu opt minute inainte de final Wissa a egalat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

