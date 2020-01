Brent Valmar, Porsche Romania: In cei 30 de ani de dupa comunism, economia Romaniei a crescut de cinci ori

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia (CEO) au solicitat administrației o situație economica la fondul de salarii pe final de an. In acest sens, la inceputul saptamanii viitoare va avea loc o intalnire in cadrul comisiei mixte, in care liderilor de sindicat din companie le va fi prezentata situația…

- Fostul prezidențiabil și premier al PSD, Adrian Nastase, susține ca, in anul 2004, și el se putea folosi de aceleași argumente ca și Iohannis pentru a refuza o dezbatere cu Traian Basescu. Nastase susține ca și Traian Basescu avea probleme penale in 2004, dar a mers la dezbatere pentru ca romanii…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a XVI-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro:Farul Constanta – Pandurii Targu Jiu 5-0 Concordia Chiajna – Sportul Snagov 2-0 Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la temelia discursurilor lui Orban și Iohannis: Economia…

- Primaria a amplasat in Piata Mare din centrul istoric al municipiului Sibiu bradul de Craciun, care a costat peste 600.000 de lei, fiind alcatuit din 2.400 de crengute artificiale, impodobite cu peste 5.000 de globuri si ghirlande luminoase, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Mirela…

- Economia din Hong Kong a scazut cu 3,2% in trimestrul al treilea din 2019, conform Departamentului de recensamant și statistica, o contracție extrem de accentuata care vine dupa o reducere a PIB cu 0,4% in aprilie-iunie.The Guardian relateaza ca protestele pro-democrație in curs de desfașurare…

- Rezultatele sondajului pentru ultimele 6 luni ale indicelui de percepție privind mediul de afaceri, realizat de doua ori pe an in randul membrilor Consiliului Investitorilor Straini (FIC), nu aduc modificari semnificative fața cele din martie anul acesta. Increderea membrilor FIC in mediul legislativ…

- ''Brexit-ul este cel mai presant si imediat risc pentru economia noastra'' si o iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord ''ar fi foarte dificila'', a declarat Donohoe intr-o alocutiune adresata Parlamentului. ''Asadar, trebuie sa crestem nivelul de sprijin acordat economiei''…

- Sectorul feroviar este cel mai putin reformat, cel mai ramas in urma din economia romaneasca, cel mai putin schimbat de la comunism incoace, le-a spus, marti, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, participantilor la Zilele Feroviare. "Senzatia mea este ca zona de care va ocupati dumneavoastra…