- Actrița Shannen Doherty, devenita celebra datorita rolului din serialul tv „Beverly Hills 90210", a dezvaluit marți dimineața ca sufera de cancer in stadiul 4, la trei ani dupa ce a finalizat tratamentul pentru cancer la san și a fost declarata vindecata. Doherty, 48 de ani, care a fost prima data diagnosticata…

- Actrița de 48 de ani a izbucnit in lacrimi la emisiunea "Good Morning America", dezvaluind ca se lupta din nou cu cancerul de aproximativ un an, informeaza Digi24.ro. "Este o pastila amara, greu de inghițit. Am zile in care spun: „De ce eu?". Apoi imi spun: „Pai, de ce nu eu? De ce ar merita…

- Actrita americana Shannen Doherty, star al serialului TV "Beverly Hills 90210", a anunțat ca a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer și ca este in ultimul stadiu, potrivit tmz.com.In varsta de 48 de ani, actrița s-a luptat doi ani cu un cancer mamar și a anunțat ca a scapat de aceasta…

- Shannen Doherty, actrița cunoscuta pentru rolul pe care l-a interpretat in serialul Beverly Hills 90210, trece prin momente cumplite, intrucat cancerul i-a revenit, la trei ani de cand intrase in remisie.

- Rush Limbaugh, cea mai influenta gazda radio din sfera conservatoare din SUA, a anuntat luni ca sufera de cancer pulmonar in stadiu avansat, informeaza AFP. Vedeta, in varsta de 69 de ani, si-a anuntat boala la radio in timpul emisiunii sale The Rush Limbaugh Show, prezentata adesea drept cel mai ascultat…

- O femeie sportiva care a crezut inițial ca se confrunta cu o simpla umflatura la glezna a trait șocul vieții ei. Medicii au concluzionat ca, in tot acest timp, era vorba de simptomul unei boli groaznice. Intr-un final, femeia a primit cruntul diagnostic: cancer la plamani, caruia nu i s-a gasit niciun…

- Muzicianul britanic Elton John a dezvaluit ca a fost speriat la gandul ca nu va supravietui pentru a-si vedea copiii crescand si a invatat sa mearga din nou dupa ce a contractat o infectie in urma unei interventii chirurgicale prin care a trecut dupa diagnosticul de cancer de prostata, relateaza luni…