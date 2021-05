Breasla Cârciumarilor Brașoveni, flashmob pentru descurajarea cerșetoriei Patronii de restaurante din Brașov se vor transforma in cerșetori. Eveniment de tip flashmob pentru descurajarea cerșetoriei. Reprezentantii restaurantelor si barurilor din Centrul Vechi al Brașovului vor organiza un eveniment de tip flashmob pentru descurajarea cerșetoriei. Pentru a atrage atentia asupra fenomenului cersetoriei care a luat amploare in Centrul Vechi al Brasovului, patronii de restaurante se vor transforma in cersetori. Evenimentul va avea loc vineri, 21 mai la ora 15:00, pe strada Republicii, langa Deane’s Pub. „Acțiunea este menita sa atraga atenția asupra fenomenului cerșetoriei… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Brașov a facut toate demersurile ca echipa FC Brașov sa ia parte la urmatorul sezon, cel mai probabil in Liga a 2-a. Toate echipele din Brașov sunt invitate sa faca parte din noul proiect fotbalistic al Brașovului. Sebastian Rusu, viceprimarul Brașovului, a oferit, intr-un interviu exclusiv…

- In mai multe localitați din județul Brașov vor fi vor fi amenajate centre mobile de vaccinare. Avand in vedere Instrucțiunea Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, referitoare la operaționalizarea centrelor mobile de vaccinare, Direcția de Sanatate…

- Mai mulți brașoveni au protestat, azi-noapte, in centrul Brașovului, impotriva masurilor impuse de autoritați in pandemie. Avand in vedere protestul nedeclarat, organizat in dimineața zilei de 29 martie, in municipiul Brașov, și la care I.J.J. Brașov a asigurat masuri de ordine publica, impreuna cu…

- In municipiul Brașov, incidența cazurilor la mia de locuitori a depașit miercuri, 24.03.2021, nivelul de 7 la mia de locuitori. Fara sa il intrebe nimeni, pentru ca nu este/era treaba lui, primarul Allen Coliban (USR) a deschis discuția despre carantinarea Brașovului cu secretarul de stat de la ministerul…

- Incepand de astazi se introduc mai multe restricții pe Varianta de Ocolire a Municipiului Brașov din cauza numeroaselor degradari aparute care nu pot fi remediate pana la incalzirea vremii: Prima banda a fost restricționata pe mai multe porțiuni cu ajutorul balizelor in vederea evitarii zonelor pe care…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 4,11 la mia de locuitori, in județul Brașov. Din 649.324 de locuitori, 2.670 sunt pozitivi. Creșterea incidenței este rapida la nivelul Brașovului. La nivelul municipiului avem o creștere de 0,54 la…

- Liderul grupului consilierilor locali PSD Brașov, Lucian Patrașcu, reitereaza ideea lansata in urma cu un an de zile, conform careia brașovenii sa beneficieze de transport in comun gratuit, o zi pe saptamana sau in weekend. „Avand in vedere aglomerația de pe anumite artere principale din Brașov, dar…

- Polițiștii de la transporturi, cu sprijinul altor forțe ale Ministerului Afacerilor Interne, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, au efectuat 221 de percheziții, in 34 de județe și in Bucuresti, la o grupare banuita ca ar fi falsificat, prin contrafacere, diplome de studii…