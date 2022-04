Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat, luni, inceputul ofensivei ruse impotriva estului Ucrainei, aflat in parte in mainile separatistilor pro-rusi si unde luptele sangeroase s-au intensificat. “In estul si sudul tarii noastre, ocupantii incearca sa atace intr-un mod mai dur decat inainte.…

- UPDATE 5 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru CNN ca Ucraina nu este dispusa sa renunțe la teritoriile din estul țarii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, iar armata ucraineana este pregatita sa lupte cu cea a Moscovei in regiunea Donbas. Despre batalia din regiunea Donbas,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminica Rusia de comiterea unui genocid in Ucraina pentru a elimina intreaga natiune.Acuzatiile presedintelui ucrainean vin la o zi dupa descoperirea a numeroase cadavre pe strazile din orasul Bucea in apropiere de capitala Kiev dupa plecarea fortelor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere noi negocieri cu oficialii ruși, in timp ce autoritațile de la Kremlin au transmis ca iși reduc ambițiile, concentrandu-se pe teritoriul revendicat de separatiștii susținuți de ruși in est. Rusia a declarat ca prima faza a operațiunii militare s-a incheiat…

- Kremlinul a transmis vineri ideea conform careia conflictul din Ucraina se va incheia atunci cand Occidentul va lua masuri in privinta preocuparilor ridicate in mod repetat de Rusia privind uciderea de civili in estul Ucrainei si extinderea NATO catre est, informeaza Reuters. Intrebat de reporteri cum…

- Volodimir Zelenski a transmis ieri ca se poate negocia statutul regiunilor separatiste Luhansk si Donetk. In cateva orase au inceput sa functioneze coridoarele umanitare, dar ucrainenii au spus ca rusii au atacat unele convoaie de civili. Fortele ruse continua bombardamentele si tot mai mule evaluari…

- "Cred ca faptul ca Rusia este deschisa la dialog fara preconditionari, fara ultimatumuri, fara cereri adresate Ucrainei este deja o victorie pentru Ucraina. In al doilea rand, apreciem toata sustinerea pe care am avut-o din partea prietenilor din lumea intreaga, dar noi luptam, oamenii nostri mor, casele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decretat joi mobilizarea generala a trupelor ucrainene in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva tarii. Proiectul de lege privind aprobarea decretului presedintelui Ucrainei „Cu privire la mobilizarea generala″ a fost inaintat spre adoptare Radei…