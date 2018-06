Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au fost ranite, pe o sosea din Ungaria, intr-un accident in care au fost implicate trei vehicule - un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania si o masina din Slovacia, anunta Politia ungara, citata de agentia de presa MTI si de site-urile de stiri ATV.hu si Index.hu.

- Accident cu trei romani raniti grav in Ungaria. Un TIR si o camioneta, ambele inmatriculate in Romania, s-au ciocnit la 20 de km de granita, in dreptul localitatii Maroslele. Politia maghiara nu a oferit deocamdata mai multe informatii. Accidentul s-a petrecut joi spre vineri noaptea la km 20 al autostrazii…

- Cinci persoane au ajuns luni la spital, in urma unui accident rutier produs pe DN17 in municipiul Campulung Moldovenesc, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Reprezentantul ISU Suceava a mentionat ca evenimentul s-a produs in proximitatea fostei fabrici de incaltaminte Montana,…

- Un nou accident cu romani a avut loc, joi, in apropiere de Budapesta, in care au fost implicate doua autoturisme inmatriculate in tara noastra. Conform datelor preliminare transmise de MAE, soferul uneia dintre masini, cetatean roman, a decedat.

- Un accident grav de circulație s-a produs astazi in Ungaria, in apropierea orașului Budapesta, in care a fost implicat un microbuz inmatriculat in Romania... The post UPDATE! Noua romani au pierit intr-un accident produs in Ungaria (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Ambasada Romaniei la Budapesta a luat masuri speciale dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat intr-un accident rutier, sapte persoane pierzandu-si viata. Autoritatile incearca identificarea victimelor si, implicit, cetatenia acestora.