- Informațiile despre candidatura lui Tudor Chirila sunt fake news, spune liderul PSD București, dupa ce in media au aparut speculații ca liberalii vor sa-l propuna pe cantareț in cursa pentru Primaria Capitalei

- Tudor Chirila, candidatul PNL la Primaria Capitalei! Este propunerea ce a razbatut din PNL, in presa, din anumite surse. Numai ca vedeta PRO TV a infirmat ca ar putea candida din partea liberalilor, pe care ii considera la fel de ”toxici” precum PSD și ALDE și ca facand parte din ”mafia politica”.Președintele…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca Ludovic Orban si Cristian Busoi, rivali in partid, au ajuns la o intelegere: Busoi va demisiona din fruntea organizatiei Bucuresti, dar va fi recompensat cu un loc eligibil pe lista pentru alegerile europarlamentare din 2019. Consilierul general Ciprian…

- Primarul general al Capitalei a declarat, miercuri, in sedinta CGMB, ca ii va da in judecata pe consilierii care blocheaza proiectele de transfer de patrimoniu de la Primaria Capitalei la companiile municipale. „Vreau sa va spun de la inceput ca nu voi raspunde cu aceeasi violenta in limbaj…

- Liberalul Viorel Catarama a declarat ca va solicita conducerii PNL sa fie exclusi din partid presedintele Comisiei de numarare a voturilor de la Consiliul National PNL, dar si un membru al forului, dupa ce 100 de voturi care i-au fost acordate au ajuns la Ludovic Orban. "Vazand care este situatia,…

- Orban, dupa achitare: Nu trebuie atacata justitia. Nu politicienii trebuie sa analizeze capacitatea unei institutii Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, dupa decizia instantei de a-l achita in dosarul in care era acuzat ca ar fi cerut bani pentru campania electorala, ca a fost o grea incercare,…

