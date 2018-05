Baia Mare: Motociclisti si politisti uniti pentru promovarea respectului in trafic

Marsul moto „Respect in trafic 2018”, care a debutat in aceasta dimineata in municipiul Baia Mare a constituit inca o oportunitate pentru politisti de a se intalni cu pasionatii de motoare. Peste 100 de motociclisti din Romania si Ungaria… [citeste mai departe]