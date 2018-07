Stiri pe aceeasi tema

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se cel puțin 13 morti si 73 de raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Cel putin 10 persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite intr-o explozie produsa duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, estul Afganistanului, a informat o sursa din cadrul fortelor de securitate afgane, relateaza Reuters. Pentru moment, atacul nu a fost revendicat. Sambata,…

- “€Dupa o numarare cu precizie ”pe calculator” realizata de DEPABD, a reieșit ca in Romania sunt 1.755.846 de persoane care poarta numele Sfinților Imparați Constantin și Elena“ a anuntat Ministerul de Interne al Romaniei pe pagina de Facebook a institutiei. La multi ani tuturor sarbatoritilor de azi!

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 40 ranite in urma unui atentat cu bomba comis de un grup sinucigaș suspectat ca aparține Statului Islamic, scrie Reuters. Exploziile au avut loc in timpul slujbei religioase de duminica in trei biserici situate in al doilea oraș ca marime din Indonezia, Surabaya.

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia de…

- Pompierii indonezieni incearca sa stinga un incendiu care a izbucnit la o sonda petroliera din provincia Aceh, soldat cu zece morti si pana la 40 de raniti, au anuntat autoritatile, precizand ca exista suspiciuni ca sonda opera ilegal, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.