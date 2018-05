Stiri pe aceeasi tema

- Un submarin rus cu propulsie nucleara a testat marti, cu succes, patru rachete intercontinentale, lansate din Marea Alba, anunta Flota militara Nordica a Rusiei, citata de site-ul agentiei Tass. Submarinul rus Iuri Dolgoruki a lansat marti patru rachete intercontinentale Bulava, din Marea…

- Rusia nu se afla in discutii cu guvernul sirian privind furnizarea de sisteme de rachete sol-aer S-300 si nu crede ca acestea sunt necesare, a declarat Vladimir Kozhin, consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, citat vineri de cotidianul Izvestia, sugerand o schimbare a pozitiei Rusiei, relateaza…

- Tarile Baltice se simt direct vizate de exercițiile militare ruse care au loc la frontierele lor. Președinții Lituaniei, Letoniei și Estoniei au fost primiți la Casa Alba intr-un moment in care Washingtonul pare sa-și inaspreasca tonul fața de Moscova.

- Rusia a inceput sa testeze rachete cu munitie reala miercuri in Marea Baltica, alertand Letonia, tara membra a NATO, potrivit careia aceste exercitii au fortat-o sa inchida partial spatiul aerian comercial de la Marea Baltica, relateaza Reuters. Ministerul Apararii de la Moscova anuntase…

- Ministerul Apararii din Letonia și-a exprimat ingrijorarea fața de un anunț neașteptat al Rusiei, care intenționeaza sa efectueze trageri de racheta in Marea Baltica, intre Letonia și Suedia, saptamana viitoare, scrie digi24.ro.

- CSM Bucuresti a fost un fel de sperietoare pentru Rostov Don in ultimii ani, reusind sa o elimine in ultimele doua sezoane ale Ligii Campionilor cu victorii obtinute in Rusia. Reprezentanta Romaniei nu ii mai da insa fiori campioanei Rusiei, inaintea confruntarii de sambata (ora 15:00), intr-un…

- Statele Unite intentioneaza sa vinda Ucrainei 210 rachete antitanc cu scopul de a consolida capacitatile de aparare ale Ucrainei impotriva Rusiei, informeaza The Associated Press. Departamentul de Stat al SUA a aprobat, joi, planul de vinzare al celor 210 rachete catre Ucraina in valoare de 47 de milioane…

- Rachete "invincibile", minisubmarine cu propulsie nucleara... Presedintele rus, Vladimir Putin, a prezentat joi cu mandrie noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc, cu ajutorul imaginilor, avertizand Occidentul ca trebuie de acum sa "asculte" Rusia, relateaza France Presse. …