- Un autobuz de pasageri a luat foc si a explodat marti in centrul Romei, degajand fum negru in centrul orasului, in al noualea caz de acest gen in acest an, informeaza Reuters. Autoritatea de transport locala Atac a indicat ca soferul si pasagerii au reusit sa paraseasca vehiculul, care…

- Un autobuz a luat foc și a explodat in centru Romei. Incidentul a avut loc pe Via Del Tritone, potrivit ilmessaggero.it, citat de b1.ro.La fața locului au ajuns trei echipaje de pompieri care au stins focul.

- Autobuzul a luat foc in timpul mersului, in zona Pietei Mari din Satu Mare. In mijlocul de transport erau aproximativ 20 de pasageri care au fost evacuate de urgenta. Pana la venirea pompierilor, soferul a reusit sa stinga focul cu ajutorul unui stingator, potrivit informatiazilei.ro. …

- Un autobuz al companiei Transurban a luat foc, marti dimineata, în jurul ore 9:20, în timp ce se deplasa pe Bulevardul Lucian Blaga. În momentul în care a izbucnit focul, în autobuz se aflau 8 pasageri.

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, in urma unui incendiu produs la o clinica de reabilitare psiho-sociala pentru persoanele dependente de droguri din capitala azera Baku, a anuntat un oficial din Ministerul Sanatatii citat de agentia Reuters.

- Aeroportul din orasul elvetian Geneva a fost inchis, joi, din cauza ninsorii si a vantului puternic, pe fondul temperaturilor extrem de scazute inregistrate in mai multe parti ale Europei in ultimele zile, relateaza site-ul agentiei Reuters.