Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din Myanmar a condamnat luni doi jurnalisti ai agentiei Reuters la sapte ani de inchisoare fiecare pentru obtinere de documente de stat secrete, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Sentinta nu este...

- Un judecator din Myanmar a condamnat luni doi jurnalisti ai agentiei Reuters la sapte ani de inchisoare fiecare pentru obtinere de documente de stat secrete, informeaza dpa. Wa Lone (32 de ani) si Kyaw Soe Oo...

- Cei doi jurnalisti Reuters, arestati anul trecut in Myanmar sub acuzatia ca au obtinut documente oficiale secrete, au fost condamnati la sapte ani de inschisoare pentru incalcarea unei legi cu privire la secrete de stat in timpul investigarii violentelor impotriva etnicilor musulmani Rohingya.

- O instanța din Myanmar a condamnat doi jurnaliști Reuters la șapte ani de inchisoare pentru incalcarea unei legi cu privire la secrete de stat in timpul investigarii violențelor impotriva etnicilor musulmani Rohingya, informeaza Reuters și BBC. Wa Lone, in varsta de 32 de ani, și Kyaw Soe Oo de 28 de…

- Doi jurnaliști Reuters au documentat un masacru al grupului etnic musulman Rohyngya din Myanmar și urmeaza sa afle sentința in cazul in care sunt acuzați de accesarea unor acte secrete de stat, scriu cei de la BBC.

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a cerut sambata omologului sau din Myanmar, Kyaw Tin, eliberarea imediata a doi jurnalisti ai agentiei Reuters, acuzati de detinere de documente clasificate in timp c...

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a cerut sambata omologului sau din Myanmar, Kyaw Tin, eliberarea imediata a doi jurnalisti ai agentiei Reuters, acuzati de detinere de documente clasificate in timp ce investigau in legatura cu un masacru in randul minoritatii musulmane rohingya, informeaza…

- Uniunea Europeana si Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) au cerut luni Italiei si Maltei sa autorizeze imediat acostarea unei nave care transporta sute de migranti salvati pe mare, UNHCR calificand situatia drept ''un imperativ umanitar urgent'', informeaza AFP si Reuters.…