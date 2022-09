BREAKING - Ucrainenii au ocupat aeroportul din Donetk: înfrângere grea pentru ruși Trupele ucrainene avanseaza puternic in zona Donbas și, conform informațiilor venite pe surse din Ucraina, se pare ca rușii au pierdut teren extrem de serios. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

- Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA, potrivit CNN, anunța mediafax.

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret ce simplifica sederea si dreptul de munca a sute de mii de persoane care au parasit Ucraina ducandu-se in Rusia dupa declansarea interventiei militare a Kremlinului in tara vecina, relateaza France Presse, scrie Agerpres.

- Forțele armate ucrainene au eliminat-o pe Olga „Korsa" Kachura, una dintre fondatoarele milițiilor pro-ruse ce au declanșat in 2014 insurgența separatista din regiunea Donețk aflata in Donbas, anunța presa din Rusia.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a dispus vineri guvernului de la Moscova ca pana la venirea iernii sa reparare locuintele si infrastructurile de pe teritoriul controlat de trupele ruse in republicile autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, relateaza agentia EFE.

- Google urmeaza sa fie interzis in regiunea separatista Donetk din Ucraina pentru ca a promovat "terorismul si violenta impotriva tuturor rusilor si, in special, a populatiei din Donbas", a declarat liderul separatist Denis Pusilin, relateaza The Guardian, potrivit Agerpres.

- Trupele rusești inainteaza in Donbas, zona de sud a Ucraieni și conform pro-rușilor un alt oraș a fost cucerit. Este vorba despre orașul Seversk, acolo unde au avut loc lupte grele, dar in cele din urma rușii ar fi obținut controlul operațional al orașului.

- Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența din Ucraina a anunțat ca, pana in prezent, in ruinele blocului din Donețk, atacat de ruși cu o racheta, au fost descoperite 29 de cadavre. Cercetarile continua, potrivit CNN, anunța mediafax.

- Kievul a anuntat marti sosirea tunurilor autopropulsate germane Panzerhaubitze 2000 in arsenalul sau, dupa saptamani de negociere intre Ucraina si aliatii sai occidentali pentru primirea de "arme puternice" capabile sa respinga atacurile ruse in Donbas, relateaza AFP, potrivit agerpres.