Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea fi obligata, in anumite circumstante, sa-si apere cetatenii din estul Ucrainei si ca aceste ostilitati militare majore ar putea marca inceputul sfarsitului pentru Ucraina ca tara, a declarat joi un oficial de rang inalt din cadrul Presedintiei ruse, informeaza Reuters, citand agentia…

- CHIȘINAU, 8 apr – Sputnik. Moscova este pregatita pentru cele mai proaste scenarii de dezvoltare a relațiilor cu SUA, a declarat in fața jurnaliștilor purtatorul de cuvant al președintelui rus Dmitri Peskov, comentand astfel informațiile despre o posibila expulzare a diplomaților ruși, informeaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marți NATO sa accelereze aderarea tarii sale la Alianta Nord-Atlantica, pentru a trimite „un semnal real" Rusiei, care a protestat imediat pe fondul tensiunilor crescânde în jurul conflictului din estul Ucrainei, relateaza AFP.Intrarea…

- Administratia Vladimir Putin a reiterat, luni, ca trupele mobilizate in apropierea frontierei cu Ucraina nu reprezinta nicio amenintare, respingand preocuparile exprimate de Alianta Nord-Atlantica. Citește și: Noi tensiuni in Donbas - Rusia amenința cu distrugerea Ucrainei. NATO se declara…

- Kremlinul a anuntat miercuri ca este preocupat de tensiunile in crestere in regiunea de est a Ucrainei, devastata de razboi, si ca se teme ca fortele guvernamentale de la Kiev ar putea provoca reinceperea conflictului cu separatistii pro-rusi, relateaza Reuters. Comentariile au loc la o zi…

- CHIȘINAU, 4 feb – Sputnik. Scopul declarațiilor țarilor NATO și ale Uniunii Europene cu privire la situația in cazul Alexei Navalnii este o incercare de stavilire a Rusiei și de amestec in afacerile interne ale țarii, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei Maria…

- Administratia Vladimir Putin a condamnat, duminica, apelurile Ambasadei SUA din Moscova in favoarea protestelor din Rusia, denuntand "interferentele" Washingtonului in afacerile interne ale Rusiei, informeaza agentia Associated Press. Peste 3.500 de persoane au fost retinute, sambata, in cursul…

- Kremlinul a acuzat duminica Statele Unite de „ingerința”, denunțând un comunicat al Ambasadei americane la Moscova publicat în ajunul manifestațiilor de protest desfașurate în Rusia pentru a cere eliberarea opozantului Alexei Navalnîi, relateaza AFP.Reprezentanța…