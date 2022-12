Stiri pe aceeasi tema

- Afacerea de familie a lui Donald Trump, Trump Organization, a fost gasita marti vinovata de fraude financiare si fiscale, dupa un proces la New York in care fostul presedinte republican nu a fost judecat, comenteaza AFP.

- Procesul in care Donald Trump și trei dintre copii sai sunt acuzați de frauda fiscala va incepe in octombrie 2023, cu aproape un an inainte de alegerile prezidențiale din 2024 . Data a fost stabilita de tribunalul din New York.

- Procesul cu privire la frauda si evaziune fiscala impotriva Trump Organization, intreprinderea de familie a lui Donald Trump, incepe luni, la New York, un spectacol stanjenitor pentru fostul presedinte republican, care nu este, insa, vizat in mod personal in acest proces penal relateaza AFP, relateza…

- Acest proces – care incepe cu selectarea juratilor – vizeaza acuzatii de nereguli in conturile intreprinderii – incepand din 2005 – si de compensdatii primite de catre cadre ale grupului, care le-au ascuns fiscului. Trump Organization se afla in negocieri in vederea vanzarii hotelului de lux din Washington,…

- Fostul președinte american Donald Trump și copiii acestuia Donald Jr., Ivanka si Eric, au fost dați miercuri in judecata de procuroarea generala a statului New York, Letitia James, care acuza o frauda financiara ce implica unele dintre cele mai valoroase active ale acestora, inclusiv proprietati din…

- Procuratura statului New York a intentat proces, miercuri, impotriva fostului presedinte Donald Trump si a organizatiei care administreaza companiile familiei acestuia, formuland acuzatii privind practici frauduloase referitoare la valoarea activelor. Actiunea judiciara a procurorului Letitia James…

- Procurorul general din New York i-a trimis in judecata pe fostul presedinte Donald Trump si compania sa, acuzand o frauda in afaceri care implica unele dintre cele mai valoroase active ale acestora, inclusiv proprietati in Manhattan, Chicago si Washington, D.C, transmite Associated Press, potrivit…