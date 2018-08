Stiri pe aceeasi tema

- Podul peste care a trecut trenul deraiat in localitatea Carcea, județul Dolj, s-a rupt sub greutatea garniturii. Una dintre liniile de cale ferata de pe pod era in construcție și este posibil ca mecanicul, din greșeala, sa fi intrat pe aceasta, scrie Mediafax.Catalin Cotoc, prim-adjunct din…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj precizeaza ca nu s-au inregistrat victime. Accidentul s-a produs dupa ce viaductul s-a rupt, iar prefectul de Dolj sustine ca acesta era in reparatii, iar circulatia feroviara pe acel fir trebuia sa fie inchisa. Conform Infotrafic,…

- Un tren de marfa a deraiat, duminica, pe magistrala Caracal - Craiova, iar la aceasta ora traficul feroviar este blocat in zona. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj precizeaza ca nu s-au inregistrat victime.

- Circulația trenurilor este blocata pe Magistrala 900 Caracal-Craiova, pe raza localitatii Carcea (kilometrul CF 200+200), din cauza unui tren de marfa care a deraiat. Nu sunt persoane ranite, transmite centrul Infotrafic. UPDATE 11.16 Narcis Purcarescu, prefect Dolj: Firul 2 era oprit pentru circulația…

- Trafic feroviar blocat in județul Dolj, un tren cu 23 de vagoane cu biodiesel au deraiat in aceasta dimineața! Potrivit reprezentanților Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 900 Caracal-Craiova, pe raza localitatii Carcea (kilometrulCF 200+200), din cauza unui tren de marfa…

- Conform Infotrafic, circulatia feroviara este blocata pe Magistrala 900 Caracal-Craiova, din cauza uni tren de marfa care a deraiat. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj au precizat ca trenul de marfa deraiat in zona viaductului din localitatea Carcea…

- Un tren de marfa a deraiat pe raza localitatii Carcea, iar traficul feroviar este blocat pe Magistrala 900 Caracal-Craiova, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, scrie Agerpres.Potrivit Infotrafic, nu sunt persoane ranite. Citește și: PSD continua…

- Un tren a deraiat in zona localitatii Carcea, judetul Dolj, in cursul zilei de duminica, 12 august. Traficul feroviar este blocat in apropiere de Craiova. Din fericire, nu sunt persoane ranite in urma marfarului care a sarit de pe sine. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane…