- Pana la 8.500 de militari ai SUA au fost plasați in alerta pentru o posibila mobilizare in estul Europei, in condițiile in care trupele Rusiei se afla la granița Ucrainei, a anunțat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, precizand ca nu s-a luat o decizie finala de desfașurare a trupelor,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a reafirmat joi angajamentul Statelor Unite de a furniza "asistenta defensiva" armatei ucrainene, in contextul in care discutiile dintre Rusia si occidentali nu au reusit sa reduca tensiunea de la frontierele Ucrainei, noteaza AFP. In cursul unei…

- Departamentul american al Apararii a lansat luni o noua ancheta asupra unui atac aerian care a ucis civili in Siria in 2019. Decizia vine la doua saptamani dupa ce New York Times a publicat o investigație jurnalistica in care a acuzat armata americana ca a incercat sa ascunda prezenta unor victime necombatante,…

- Statele Unite isi vor intensifica desfasurarea militara in fata Chinei si Rusiei, incercand in acelasi timp sa mentina o descurajare eficienta impotriva Iranului si a gruparilor jihadiste din Orientul Mijlociu, a declarat luni o responsabila cu rang inalt din cadrul Pentagonului, noteaza AFP.…

- Statele Unite vor continua sa desfașoare operațiuni in apropierea granițelor Rusiei. Acest lucru a fost declarat de reprezentantul oficial al Pentagonului, John Kirby, comentind declarația Moscovei privind intensificarea activitaților militare ale Statelor Unite și NATO in Marea Neagra, transmite Noi.md…

- Mark Milley, șeful Statului Major Interarme al SUA, a confirmat public testarea unei rachete hipersonice de catre Beijing in luna august, despre care Financial Times a informat pe 16 octombrie si a recunoscut ca Statele Unite au fost luate prin surprindere. “Ceea ce am vazut a fost (…) un test foarte…