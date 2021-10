O ședința importanta a Comitetului Național pentru Situații de Urgența s-a desfașurat sambata, 9 octombrie, in urma careia s-a aprobat utilizarea testelor de saliva in școli. Pana in prezent, testele de saliva nu au fost omologate pentru a fi folosite in unitațile de invațamant, pentru testarea elevilor. Un raspuns este așteptat din partea Agenției Europene […] The post BREAKING | Ședința CNSU. Au fost aprobate testele de saliva in școli - DOCUMENT first appeared on Ziarul National .