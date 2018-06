Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil, marti, propunerea Ministerului Justitiei de numire a lui Felix Banila procuror-sef al DIICOT, au precizat pentru AGERPRES surse judiciare. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online:…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a criticat marti, la Sectia pentru procurori a CSM, activitatea DIICOT, precizand ca in prezent sunt dosare in cadrul structurii de parchet care treneaza de 11 ani si ca ar vrea sa cunoasca si sumele cheltuite in anchete. „Am mai spus si o repet ca…

- Felix Banila, candidatul propus de ministrul justiției la conducerea DIICOT, este audiat, marți, de Secția pentru procurori a CSM. Procurorul bacauan Felix Banila a ajuns, marți dimineața, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde va fi audiat in cadrul Secției pentru procurori, care va…

- Combaterea terorismului si a traficului de droguri se numara printre prioritatile lui Felix Banila, propunerea ministrului Justitiei pentru functia de procuror-sef al DIICOT, potrivit proiectului managerial publicat, miercuri, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres."Pe…

- Rezultatele selectiei pentru propunerea de numire a sefului DIICOT se anunța luni, 14 mai și urmeaza sa fie afisate la sediul Ministerului Justitiei si sa se publice pe pagina Internet a acestuia, potrivit calendarului anuntat inainte de inceperea procedurii. Pentru sefia Direcției de Investigare a…

- In propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, formulata de ministrul Justitiei, nu s-a facut referire punctual la niciuna dintre atributiile legale incalcate, potrivit motivarii avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, mai sustine CSM,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, in motivarea respingerii propunerii de revocare a Laurei Codruța Kovesi, ca niciunul dintre punctele invocate de ministrul Tudorel Toader nu se susțin, folosind, in general, argumentele invocate de șefa DNA in apararea facuta…