BREAKING. Se analizează prelungirea stării de urgență în România Numai ca in ultimele zile un val de mesaje publice ne transmite ca situația nu este inca buna. Astazi, șeful cancelarie premierului, Ionel Danca, a facut un anunț de natura sa elimine orice urma de optimism: se analizeaza scenariul continuarii starii de urgența. „Exista toate scenariile pe masa. Exista inclusiv posibilitatea prelungirii starii de urgența, exista scenariul modificarii acestei situatii si declararii starii de alerta care sa permita autoritatilor adoptarea unor masuri restrictive in continuare, de o amploare mai mica, asa cum exista posibilitatea renuntarii la situatia de urgenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

