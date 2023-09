Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a respins contestațiile mai multor inculpați din dosarul azilelor groazei, printre care și Șttefan Godei. Instanța a decis insa elliberarea lui Dumitra Ovidiu din arest și plasarea sub control judiciar.

- Cele mai recente exemple in acest sens sunt cele ale Adinei Maria Dragomir, fost director la Directia Autorizare Reglementare Sectorul Pensii Private si Ilenei Horvath, directorul Directiei de Supraveghere si Control Pensii Private.In cazul Ilenei Horvath, in urma cu un an si jumatate Tribunalul Bucuresti…

- Astazi este programat al doilea termen din apelul procesului in care Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania, este acuzat ca, in noaptea de 7-8 septembrie 2019, a provocat un accident de circulație in urma caruia a murit un om. Judecat in lipsa, a primit in prima…

- Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5, poate reveni in funcție dupa ce a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casație și Justiție. Odata cu desființarea hotararii de condamnare de la Curtea de Apel București, care a fost temeiul incetarii mandatului, Piedone poate cere repunerea…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis ca sustine neconditionat pozitiile exprimate, marti, in adunarile generale din unele instante si parchete, in sensul ca situatia privind modificarea legii privind pensiile de serviciu „este de o gravitate deosebita si lezeaza fundamental independenta…

- „In esenta, Curtea a retinut ca pentru numirea in functia de presedinte ANCOM este necesara, potrivit legii, de o „experienta de cel putin 5 ani in domeniul comunicatiilor sau in domeniul juridic ori economic in general”, conditie care exprima in sine un aspect obiectiv circumscris duratei activitatii…

- Fostul director al Unifarm Adrian Ionel a fost condamnat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la un an de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei, pentru instigare la fals intelectual. Magistratii l-au achitat de celelalte acuzatii aduse de DNA, pentru care fusese condamnat, in prima…

- Adrian Ionel a fost achitat de Curtea de Apel, miercuri, 14 iunie, in dosarul in care era acuzat de abuz in serviciu, luare de mita și complicitate la trafic de influența. Instanța a decis ca acesta este vinovat de instigare la fals intelectual, fapta pentru care a primit o pedeapsa de un an cu amanare.…