Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va incepe livrarea catre Turcia a sistemului avansat de aparare antiaeriana S-400 in 2019, informeaza agentia de presa Interfax, citand un anunt facut marti de exportatorul de armament rus controlat de stat Rosoboronexport, potrivit Reuters. Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea…

- Rusia va incepe livrarea catre Turcia a sistemului avansat de aparare antiaeriana S-400 in 2019, informeaza agentia de presa Interfax, citand un anunt al exportatorului de armament rus controlat de stat...

- Fregata Amiral Grigorovici, stationata in Crimeea, peninsula anexata de Rusia de la Ucraina in martie 2014, a efectuat in premiera exercitii cu rachete Kalibr in Marea Neagra, transmite agentia de presa TASS.

- Administratia Donald Trump a stabilit ca Rusia este responsabila de atacul neurotoxic comis in martie in Marea Britanie, vizandu-l pe fostul agent secret rus Serghei Skripal, anunta Departamentul de Stat american, anuntand ca Washingtonul va impune sanctiuni.

- Rusia va desfasura politie militara la frontiera din Platoul Golan dintre Siria si Israel si va ridica opt posturi de observatie, a relatat joi agentia de presa Interfax, citand Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. "Cu scopul de a preveni posibile provocari impotriva posturilor…

- Rusia a finalizat cu succes testarea rachetei cu raza lunga de acțiune 40N6E. Aceasta face parte din sistemul de rachete sol-aer de tip S-400, potrivit unei declarații preluate de catre agenția de știri TASS.

- Asistentul Secretarului de Stat american pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, Wess Mitchell, a declarat marțea aceasta ca Statele Unite au atenționat asupra faptului ca vor impune sancțiuni asupra Turciei daca aceasta va achiziționa sistemele de aparare aeriana S-400 din Rusia.

- Turcia și Rusia au ajuns la un acord in urma unui proces de arbitraj privind acordarea unei reduceri din partea Moscovei la gazele livrate in anii 2015 și 2016, transmite „Agenția Anadolu”, care il citeaza pe președintele turc Tayyip Erdogan. „Turcia s-a adresat in 2015 Rusiei cu o cerere de reducere…