- Rusia considera ca doar trupele siriene ar trebui sa mentina prezenta de-a longul frontierei sudice a Siriei, in apropierea Iordaniei si Israelului, afirma ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Reacția Rusiei dupa ce a fost acuzata oficial de doborarea zborului MH17 a venit din partea ministrului de Externe, Serghei Lavrov. Șeful diplomației ruse susține ca Olanda nu a prezentat “niciun fapt” care sa permita acuzarea Rusiei si “face speculatii (…) in scopuri politice”, informeaza AFP citat…

- Rusia face apel la Uniunea Europeana sa convinga Ucraina sa implementeze acordul de la Minsk, a declarat vineri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in urma negocierilor cu omologul sau din Cipru, Nikos Christodoulides, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, luni, ca Moscova si Beijingul au convenit sa blocheze orice incercare a Statelor Unite de a sabota acordul nuclear cu Iranul, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Rusia va expulza 150 de diplomati occidentali, ca raspuns la masurile anuntate de SUA si mai multe tari din UE, in urma scandalului otravirii fostului spion rus Serghei Skripal. Un numar de 60 de diplomati americani (58 din Moscova si doi din Ekaterinburg) au fost declarati "persona non grata" si trebuie…

- Rusia iși pune sprența in Japonia in situația cu scandalul otravirii in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal și așteapta detalii pe care Londra refuza sa le ofere Moscovei, a anunțat miercuri, 21 martie, la Tokyo, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in urma discuțiilor purtate…

- Rusia va expulza diplomati britanici "in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC.Intrebat…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca Moscova spera ca acordul privind o intalnire intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, va fi pus in aplicare, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.