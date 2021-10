BREAKING Record de decese COVID în ultima zi: 357 de oameni au murit 357 de decese COVID au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind un record absolut de la inceputul pandemiei. AU fost raportate și 28 de decese anterioare. 13.854 infectari noi au fost confirmate. 1.561 de pacienți sunt in stare grava la ATI. 424 de minori sunt internați: 401 in secții și 23 la ATI. Din totalul de 385 de pacienți decedați, 352 erau nevaccinați și 33 vaccinați. Pacienții decedați vaccinați aveau varste cuprinse intre 38 și 86 de ani. Dintre pacienții decedați vaccinați, 32 prezentau comorbiditați și 1 nu prezenta comorbiditați. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

