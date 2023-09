Breaking! Raportul medical confirmă agresiunea sexuală de la Școala de Vară AUR: Anchetatorii caută să identifice violatorii Breaking! Raportul medical confirma agresiunea sexuala de la Școala de Vara AUR: Anchetatorii cauta sa identifice violatorii Raportul medical in cazul adolescentei care a acuzat faptul ca a fost violata la Școala de Vara a AUR confirma acuzațiile acesteia. Nu exista niciun dubiu ca tanara de 17 ani care a participat la școala de vara a AUR a fost violata. Medicii au stabilit cu certitudine acest lucru. Mai trebuie ca și procurorii sa afle cine au fost violatorii, avand in vedere ca fata nu iși aduce aminte prea multe detalii din noaptea respectiva. Ea a numit doua persoane, insa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

