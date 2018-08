Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari au solicitat Prefectului Capitalei ordinul de intervenție a jandarmilor semnat pe 10 august, precum și imagini de la Primaria Capitalei și de la Jandarmeria Romana, potrivit reprezentanților Parchetului Militar al Capitalei.Seara trecuta, magistrații au primit documentele…

- PNL va depune o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pe numele ministrului de Interne, Carmen Dan, al prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si pe numele altor "actori politici sau guvernamentali" care sunt responsabili de interventia in forta a…

- „Am facut o plangere penala pentru ca am inhalat multe gaze. Ma dor muschii gatului, cateva parti ale grefelor recent puse s-au inrosit si mi se pare ca actiunea jandarmilor din data de 10 august a fost foarte agresiva si nu au facut nimic sa inlature grupele de suporteri care erau langa ei. De la…

- „USR doreste sa faca lumina asupra evenimentelor din 10 august si sa-i identifice pe cei responsabili pentru violentele asupra protestatarilor. Prefectul Capitalei este unul dintre acesti responsabili si trebuie vazut care a fost implicarea sa in gestionarea situatiei”, informeaza USR Bucuresti,…

- Procurorii militari, care fac cercetari cu privire la modul de interventie a jandarmilor si la incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei, vor incepe luni audierile, persoanele ranite in urma interventiei jandarmilor fiind chemate in cursul acestei zile la sediul Parchetului…

- Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forța in Piața Victoriei la ora 23.11, au anunțat, sambata, reprezentanții instituției. Prefectul Capitalei este ​​Speranța Cliseru care a fost numita temporar, prin detașare, in iulie. Speranța Cliseru este cunoscuta ca fiind mana…

- Procurorii militari s-au sesizat din oficiu si au deschis dosar penal cu privire la modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei, a informat, sambata, Parchetul General. "In cursul zilei de astazi, procurori militari din…

- Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forța in Piața Victoriei la ora 23.11, au anunțat, sambata, reprezentanții instituției, care au mai precizat ca au fost deschise 8 dosare penale, pana acum. “S-a acționat in prima ...