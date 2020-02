BREAKING - Primul român cu coronavirus este considerat oficial vindecat: 'Poate fi externat' Pacientul din Gorj care este internat la Institutul Național de Boli Infecțioase "prof. Dr. Matei Balș" a fost retestat pentru noul coronavirus in cursul acestei zile. Rezultatul testului este negativ, anunta grupul de comunicare strategica infiintat de Guvern. "Urmare a acestui rezultat, pacientul este considerat vindecat și poate fi externat", transmite Guvernul. "Amintim ca testarea de astazi este a doua care are rezultat negativ, primul test care a aratat ca barbatul nu mai este purtator al virusului fiind facut ieri, 28 februarie. Barbatul a fost depistat pozitiv cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

